Розтягнута на трильйони кілометрів: Телескоп NASA сфотографував вражаючу туманність

Телескоп космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра", яка належить NASA, сфотографував помаранчеву біполярну туманність "Мураха". Вона розташована у сузір’ї "Косинець".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт обсерваторії "Чандра".
Туманність "Мураха" також відома як Mz 3.
В обсерваторії відзначають, що її довжина становить близько 2 світлових роки, а це майже 19 трильйонів кілометрів. Щосекунди вона додатково розширюється ще на 50 кілометрів.
Біполярна туманність - це виразне утворення, якому характерні чітко виражені дві симетричні ділянки. Наразі точні причини цього явища - невідомі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зовсім нещодавно телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї "Піч", яку було відкрито у 1826 році.