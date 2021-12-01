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Розтягнута на трильйони кілометрів: Телескоп NASA сфотографував вражаючу туманність

Автор: Сергій Пишкін

Телескоп космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра", яка належить NASA, сфотографував помаранчеву біполярну туманність "Мураха". Вона розташована у сузір’ї "Косинець".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт обсерваторії "Чандра".

Туманність "Мураха" також відома як Mz 3.

В обсерваторії відзначають, що її довжина становить близько 2 світлових роки, а це майже 19 трильйонів кілометрів. Щосекунди вона додатково розширюється ще на 50 кілометрів.

Біполярна туманність - це виразне утворення, якому характерні чітко виражені дві симетричні ділянки. Наразі точні причини цього явища - невідомі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зовсім нещодавно телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї "Піч", яку було відкрито у 1826 році.

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