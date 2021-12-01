Розтягнута на трильйони кілометрів: Телескоп NASA сфотографував вражаючу туманність

Туманність "Мураха" також відома як Mz 3.

В обсерваторії відзначають, що її довжина становить близько 2 світлових роки, а це майже 19 трильйонів кілометрів. Щосекунди вона додатково розширюється ще на 50 кілометрів.

Біполярна туманність - це виразне утворення, якому характерні чітко виражені дві симетричні ділянки. Наразі точні причини цього явища - невідомі.