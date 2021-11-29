Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии "Печь": удивительный кадр
Фото: Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии "Печь" (twitter.com/NASAHubble)
Телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сделал кадр спиральной галактики NGC 1317. Она расположена в созвездии "Печь".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обсерваторию телескопа.
Космический объект расположен на расстоянии более чем 50 миллионов световых лет от нашей планеты.
Также на кадре можно увидеть и другие два объекта, которые расположенны в разных частях Вселенной:
- голубая точная с крестообразным узором - звезда, расположенная в нашей галактике;
- красное пятно рядом с ним - отдаленная галактика, которая расположена далеко за пределами NGC 1317.
Открыл спиральную галактику английский астроном Джеймс Данлоп 24 ноября 1826 года.
Фото: Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии "Печь" (esahubble.org)