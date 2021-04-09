Растаможка "евроблях" по-новому и снижение штрафов. Раде рекомендуют принять законы

Законопроекты вносят необходимые изменения в Налоговый и Таможенный кодексы соответственно.

Указано, что к проекту №4643-д поступило 77 народных депутатов. Рабочая группа комитета дополнительно наработала 10 правок. В общем предлагается учесть 35 предложений и отклонить 52.

Предлагается исключить разработку и утверждение Кабинетом министров временного порядка выполнения таможенных формальностей при таможенном оформлении транспортных средств, поскольку в нем нет необходимости.

В законопроекте №4644-д комитет предусмотрел, что под таможенное оформление транспортных средств по процедуре, предусмотренной этим проектом, не подпадают транспортные средства, классифицируемые по товарным подпозициям:

870310 - транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу; специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф;

870340 - прочие транспортные средства с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с возвратно-поступательным движением поршня и электродвигателем в качестве двигателей для передвижения, кроме тех, которые способны заряжаться путем подключения к внешнему источнику электроэнергии;

871610 - прицепы и полуприцепы типа прицепных домиков для временного проживания в кемпинге или для автотуристов.

"Комитет утвердил сравнительные таблицы к законопроектам и принял решение рекомендовать Верховной раде принять оба законопроекта во втором чтении и в целом", - указано в сообщении.