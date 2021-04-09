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Растаможка "евроблях" по-новому и снижение штрафов. Раде рекомендуют принять законы

Автор: Юлия Струк

В Украине могут ввести новый механизм растаможки "евроблях" и существенно снизить штрафы за нерастаможенные машины. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующие законопроекты №№4643д-4644д во втором чтении.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Законопроекты вносят необходимые изменения в Налоговый и Таможенный кодексы соответственно.

Указано, что к проекту №4643-д поступило 77 народных депутатов. Рабочая группа комитета дополнительно наработала 10 правок. В общем предлагается учесть 35 предложений и отклонить 52.

Предлагается исключить разработку и утверждение Кабинетом министров временного порядка выполнения таможенных формальностей при таможенном оформлении транспортных средств, поскольку в нем нет необходимости.

В законопроекте №4644-д комитет предусмотрел, что под таможенное оформление транспортных средств по процедуре, предусмотренной этим проектом, не подпадают транспортные средства, классифицируемые по товарным подпозициям:

  • 870310 - транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу; специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф;
  • 870340 - прочие транспортные средства с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с возвратно-поступательным движением поршня и электродвигателем в качестве двигателей для передвижения, кроме тех, которые способны заряжаться путем подключения к внешнему источнику электроэнергии;
  • 871610 - прицепы и полуприцепы типа прицепных домиков для временного проживания в кемпинге или для автотуристов.

"Комитет утвердил сравнительные таблицы к законопроектам и принял решение рекомендовать Верховной раде принять оба законопроекта во втором чтении и в целом", - указано в сообщении.

Напомним, парламент принял соответствующие законопроекты в первом чтении в конце февраля.

Так, ранее финансовый комитет ВР придумал, как решить проблему с нерастаможенными автомобилями на еврономерах. Комитет наработал два законопроекта.

РБК-Украина также писало о том, как быстро посчитать стоимость растаможивания авто по простой формуле.

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