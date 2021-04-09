Розмитнення "євроблях" по-новому і зниження штрафів. Раді рекомендують схвалити закони

В Україні можуть запровадити новий механізм розмитнення "євроблях" та суттєво знизити штрафи за нерозмитнені автівки. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді схвалити відповідні законопроекти №№4643д-4644д у другому читанні.
Законопроекти вносять необхідні зміни до Податкового та Митного кодексів відповідно.
Вказано, що до проекту №4643-д надійшло 77 пропозицій народних депутатів. Робоча група комітету додатково напрацювала 10 правок. Загалом пропонується врахувати 35 пропозицій і відхилити 52.
Пропонується виключити розробку та затвердження Кабінетом міністрів тимчасового порядку виконання митних формальностей при митному оформленні транспортних засобів, оскільки в ньому немає потреби.
У законопроекті №4644-д комітет передбачив, що під митне оформлення транспортних засобів за процедурою, передбаченою цим проектом, не підпадають транспортні засоби, що класифікуються за товарними підпозиціями:
"Комітет затвердив порівняльні таблиці до законопроектів і ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти обидва законопроекти у другому читанні і в цілому", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, парламент ухвалив відповідні законопроекти у першому читанні наприкінці лютого.
Так, раніше фінансовий комітет ВР придумав, як вирішити проблему з нерозмитненими автомобілями на єврономерах. Комітет напрацював два законопроекти.
РБК-Україна також писало про те, як швидко порахувати вартість розмитнення авто за простою формулою.