Розмитнення "євроблях" по-новому і зниження штрафів. Раді рекомендують схвалити закони

Законопроекти вносять необхідні зміни до Податкового та Митного кодексів відповідно.

Вказано, що до проекту №4643-д надійшло 77 пропозицій народних депутатів. Робоча група комітету додатково напрацювала 10 правок. Загалом пропонується врахувати 35 пропозицій і відхилити 52.

Пропонується виключити розробку та затвердження Кабінетом міністрів тимчасового порядку виконання митних формальностей при митному оформленні транспортних засобів, оскільки в ньому немає потреби.

У законопроекті №4644-д комітет передбачив, що під митне оформлення транспортних засобів за процедурою, передбаченою цим проектом, не підпадають транспортні засоби, що класифікуються за товарними підпозиціями:

870310 - транспортнi засоби, спецiально призначенi для пересування снiгом; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф;

870340 - iншi транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та зі зворотно-поступальним рухом поршня i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, крiм тих, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї;

871610 - причепи та напiвпричепи типу причiпних будиночкiв для тимчасового проживання у кемпiнгах або для автотуристiв.

"Комітет затвердив порівняльні таблиці до законопроектів і ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти обидва законопроекти у другому читанні і в цілому", - вказано у повідомленні.