"Рассвет" без власних мікросхем: у чому головна вразливість російського аналога Starlink
Однією з ключових вразливостей російської системи супутникового звʼязку "Рассвет", яка є аналогом Starlink, залишається імпортна залежність.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Росія будує свій аналог Starlink: хто стоїть за "Рассвет" і де його слабкі місця".
Проєкт "Рассет" вартістю близько 6,1 млрд доларів реалізує приватна компанія "Бюро 1440".
Центр оборонних реформ з'ясував, що у 2025 році "Бюро 1440" здійснило валютні платежі за товари майже на 68 млн доларів - у доларах, юанях та євро. Для деяких постачальників, за митними даними, частка імпорту з Китаю перевищувала 90%.
Окремо Центр оборонних реформ звертає увагу на платежі у євро майже на 5,8 млн євро. Зокрема, Infostera отримала понад 2 млн євро авансу за спеціалізоване вимірювальне обладнання.
Митні дані показують, що через китайських і турецьких постачальників до Росії потрапляло обладнання західних виробників, зокрема Rohde & Schwarz, TOPTICA, Keysight та інших. Воно може використовуватися для супутникового зв’язку, випробувань наземних станцій, терміналів, антенних систем та іншого обладнання.
Водночас автори застерігають: платежі у євро самі по собі не доводять прямого постачання з ЄС. Але разом із митними даними вони можуть свідчити про збереження доступу до обладнання та компонентів, пов’язаних із західними технологічними ланцюгами.
Особливо помітною є роль Китаю. У 2025 році співробітники "Бюро 1440" їздили до КНР майже щомісяця, а загалом у таких відрядженнях були залучені близько 90 людей. Серед напрямків - ключові центри китайського комерційного космосу, супутникового інтернету та виробництва супутників.
Одна з найбільш чутливих проблем - радіаційно стійка електроніка, необхідна для роботи супутників у космосі. Ще у 2023 році тодішній керівник "Роскосмосу" Юрій Борисов назвав електронну компонентну базу "ахіллесовою п’ятою" російських космічних систем і повідомив про домовленості з Китаєм щодо закупівель.
У 2024 році російський Мінпромторг оголосив два тендери на розробку радіаційно стійких мікросхем - аналогів західної продукції. Однак жодна компанія не подала заявку.
Центр оборонних реформ також не зафіксував прямих закупівель таких мікросхем "Бюро 1440" у ключових російських виробників. Це не означає, що російських компонентів у "Рассвет" немає - вони могли надходити через посередників або у складі готових модулів, - але посилює версію про вразливість компонентної бази проєкту.
Показовим є і кейс Materik LLC. У 2025 році "Бюро 1440" сплатило цій компанії близько 1,42 млн доларів, причому майже вся сума була прив’язана до юаня. Materik завозила з Китаю маховики системи орієнтації SMA-D-6 виробництва Shanghai Modern Aerotech.
Ця китайська компанія пов’язана з німецькою Vectronic Technology GmbH, а характеристики SMA-D-6 майже збігаються з моделлю маховика VRW-D-6 від німецької Vectronic Aerospace.
Автори припускають, що китайський виріб може бути локалізованою або адаптованою версією німецької розробки, а Materik - каналом, через який "Бюро 1440" отримує доступ до компонентів космічного класу, зокрема західного походження, через китайський ринок.
Росія прискорює запуск "Рассвета"
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія прискорює розгортання угруповання супутників "Рассвет", випереджаючи власні плани.
Перші 16 апаратів вивели на орбіту ще в березні, а до 2027 року Москва планує мати вже 292 супутники, а до 2035-го - 924.
Наразі система працює лише фрагментарно - тільки тоді, коли конкретний супутник пролітає над Україною.
Повноцінно за принципом Starlink мережа запрацює лише після виведення на орбіту всього угруповання.