"Рассвет" без собственных микросхем: в чем главная уязвимость российского аналога Starlink

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия строит свой аналог Starlink: кто стоит за "Рассвет" и где его слабые места" .

Проект "Россет" стоимостью около 6,1 млрд долларов реализует частная компания "Бюро 1440".

Центр оборонных реформ выяснил, что в 2025 году "Бюро 1440" совершило валютные платежи за товары почти на 68 млн долларов – в долларах, юанях и евро. Для некоторых поставщиков, по таможенным данным, доля импорта из Китая превышала 90%.

Отдельно Центр оборонных реформ обращает внимание на платежи в евро почти на 5,8 млн. евро. В частности, Infostera получила более 2 млн. евро аванса за специализированное измерительное оборудование.

Таможенные данные показывают, что через китайских и турецких поставщиков в Россию попадало оборудование западных производителей, в частности, Rohde & Schwarz, TOPTICA, Keysight и других. Она может использоваться для спутниковой связи, испытаний наземных станций, терминалов, антенных систем и другого оборудования.

В то же время авторы предостерегают: платежи в евро сами по себе не доказывают прямые поставки из ЕС. Но вместе с таможенными данными они могут свидетельствовать о сохранении доступа к оборудованию и компонентам, связанным с западными технологическими цепями.

Особенно заметна роль Китая. В 2025 году сотрудники "Бюро 1440" ездили в КНР почти ежемесячно, а всего в таких командировках были привлечены около 90 человек. Среди направлений - ключевые центры китайского коммерческого космоса, спутникового интернета и производства спутников.

Одна из наиболее чувствительных проблем - радиационно устойчивая электроника, необходимая для работы спутников в космосе. Еще в 2023 году тогдашний руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал электронную компонентную базу "ахиллесовой пятой" российских космических систем и сообщил о договоренностях с Китаем по закупкам.

В 2024 году российский Минпромторг объявил два тендера на разработку радиационно устойчивых микросхем - аналогов западной продукции. Однако ни одна компания не подала заявку.

Центр оборонных реформ также не зафиксировал прямых закупок таких микросхем "Бюро 1440" у ключевых российских производителей. Это не означает, что российских компонентов в "Рассвете" нет - они могли поступать через посредников или в составе готовых модулей, - но усиливает версию об уязвимости компонентной базы проекта.

Показателен и кейс Materik LLC. В 2025 году "Бюро 1440" уплатило этой компании около 1,42 млн долларов, причем почти вся сумма была привязана к юаню. Materik завозила из Китая маховики системы ориентации SMA-D-6 производства Shanghai Modern Aerotech.

Эта китайская компания связана с немецким Vectronic Technology GmbH, а характеристики SMA-D-6 почти совпадают с моделью маховика VRW-D-6 от немецкого Vectronic Aerospace.

Авторы предполагают, что китайское изделие может быть локализованной или адаптированной версией немецкой разработки, а Materik - каналом, через который "Бюро 1440" получает доступ к компонентам космического класса, в частности, западному происхождению, через китайский рынок.