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Расстрел в Днепре. Нацгвардеец Рябчук задержан

Автор: Анастасия Рокитна

Нацгвардеец, расстрелявший людей в Днепре, задержан. В результате стрельбы сегодня погибли 5 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы МВД Украины Дениса Монастырского.

По его словам, военный понесет самую строгую ответственность.

"Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области", - сообщил Монастырский.

Фото: задержанный Рябчук (facebook.com)

Напомним, в Днепре нацгвардиец расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

После этого правоохранители открыли уголовное производство.

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Днепр