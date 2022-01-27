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Розстріл в Дніпрі. Нацгвардієць Рябчук затриманий

Автор: Анастасія Рокитна

Нацгвардієць, який розстріляв людей у Дніпрі, затриманий. В результаті стрілянини сьогодні загинули 5 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку глави МВС України Дениса Монастирського.

За його словами, військовий понесе найсуворішу відповідальність.

"Тільки що Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області", - повідомив Монастирський.

Фото: затриманий Рябчук (facebook.com)

Нагадаємо, в Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Дніпро