Розстріл в Дніпрі. Нацгвардієць Рябчук затриманий

Нацгвардієць, який розстріляв людей у Дніпрі, затриманий. В результаті стрілянини сьогодні загинули 5 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку глави МВС України Дениса Монастирського.
За його словами, військовий понесе найсуворішу відповідальність.
"Тільки що Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області", - повідомив Монастирський.
Нагадаємо, в Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження.