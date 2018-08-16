Расстрел "майдановцев" в Хмельницком: ДСР обжалует передачу дела военной прокуратуре

В ДСР уверены, что есть риски для расследования данного дела после передачи в военную прокуратуру

В департаменте спецрасследований считают, что есть риски для расследования дела хмельницких сбушников после передачи дела в военную прокуратуру. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор департамента Алексей Донской.

"Да, думаю будем обжаловать это решение. Какие причины были перепоручать это дело военной прокуратуре мы не знаем. Постановление о передаче издал Генеральный прокурор. Мотивация была стандартная, а именно неэффективность расследования", - рассказал он.

Он отметил, что риски для расследования данного дела после передачи в военную прокуратуру есть.

"Безусловно, риски в расследовании существуют, есть риски, что производство будет расследоваться так же, как и до этого, когда оно было в военной прокуратуре", - добавил он.

Напомним, что дело расстрела "майдановцев" в Хмельницком снова передали военной прокуратуре.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что в делах расстрела активистов на Майдане в феврале 2014 года ожидаются окончательные экспертизы, следствие фактически завершено.