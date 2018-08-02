Следствие по делам расстрелов на Майдане фактически завершили, - Луценко

Фактически по всем чиновникам времен президентства Януковича получено разрешения судей на проведение расследования

В делах расстрела активистов на Майдане в феврале 2014 года ожидаются окончательные экспертизы, следствие фактически завершили. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Как отмечает Сарган, сегодня генпрокурор Юрий Луценко встретился с руководителями общественных организаций Евромайдана. На встрече были председатель ОО "Семья Героев Небесной Сотни" Владимир Бондарчук, отец Героя Небесной Сотни Устима Голоднюка Владимир и координатор инициативной группы раненых на Майдане Павел Кучер.

Луценко заявил, что в делах расстрела на Майдане в феврале 2014 года ожидает окончательные экспертизы, следствие фактически завершили. Кроме того, фактически по всем высокопоставленным чиновникам времен президентства Виктора Януковича получено разрешения судов на проведение специального (заочного) расследования.

Также участники встречи обсудили реорганизацию Генпрокуратуры, в частности Департамента спецрасследований, возглавляемого Сергеем Горбатюком. Луценко подчеркнул, что ни одна должность следователя или прокурора не была сокращена. А сам Горбатюк продолжит расследование всех дел Майдана теперь уже на должности начальника управления специальных расследований.

Напомним, что ранее адвокаты семей Небесной сотни требовали от Луценко не ликвидировать Департамент спецрасследований. По мнению защитников, только после создания Департамента спецрасследований "начались реальные продвижения в расследовании".