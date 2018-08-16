Розстріл "майданівців" у Хмельницькому: ДСР оскаржить передачу справи військовій прокуратурі

У ДСР впевнені, що є ризики для розслідування даної справи після передачі до військової прокуратури

В департаменті спецрозслідувань вважають, що є ризики для розслідування справи хмельницьких сбушників після передачі справи до військової прокуратури. Про це у коментарі РБК-Украіна повідомив прокурор департаменту Олексій Донський.

"Так, думаю будемо оскаржувати це рішення. Які причини були передоручати цю справу військовій прокуратурі ми не знаємо. Постанову про передачу видав Генеральний прокурор. Мотивація була стандартна, а саме неефективність розслідування", - розказав він.

Він зазначив, що ризики для розслідування даної справи після передачі до військової прокуратури є.

"Безумовно, що ризики у розслідуванні існують, є ризики, що провадження буде розслідуватися так само, як і до цього, коли воно було у військовій прокуратурі", - додав він.

Нагадаємо, що справу розстрілів "майданівців" у Хмельницькому знову передали військовій прокуратурі.

Раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що у справах розстрілу активістів на Майдані у лютому 2014 року очікуються остаточні експертизи, слідство фактично завершене.