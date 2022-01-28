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Розстріл у Дніпрі: у військовій частині Рябчука проходять обшуки

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Дніпро, П'ятниця 28 січня 2022 16:58
Розстріл у Дніпрі: у військовій частині Рябчука проходять обшуки Фото: обшуки в Дніпрі у справі про розстріл військових на "Південмаші" (dbr.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

У справі про вчорашній розстріл у Дніпрі проводяться обшуки у військовій частині, в якій служили нацгвардієць Артемій Рябчук та його жертви. Внаслідок вчорашнього інциденту на "Південмаші" загинули п'ятеро осіб та ще стількох же було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що обшуки проводяться з метою перевірки обставин, які могли призвести до того, що Рябчук вирішив убити товаришів по службі. Слідчі вивчають документи про організацію служби, роботу з особовим складом та роботу психологів.

Зазначимо, у ці хвилини також проходить суд щодо обрання Рябчуку запобіжного заходу.

Нагадаємо, за даними слідства вночі 27 січня військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі з військової варти на "Південмаші". В результаті загинули четверо військовослужбовців та жінка, яка була контролером на КПП.

Заступник голови МВС Євген Єнін заявляв, що поки що рано говорити про мотиви, але напередодні стало відомо, що Рябчука могли зацькувати інші солдати після того, як він намагався попередити конфлікт у військовій частині і звернувся до командування.

Затриманому висунули підозри за трьома статтями. На тлі трагічного інциденту було звільнено командувача Нацгвардії Миколу Балана.

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