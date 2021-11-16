Рассмотрят экономические вопросы: Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады
В четверг, 18 ноября, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. Его проведут по требованию президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram.
На заседании рассмотрят важные вопросы экономики и финансов. На повестке дня такие законопроекты:
- №5315 - о страховании;
- №5125 - о кредитных союзах. Проект закона продолжает реформу небанковского финансового сектора;
- №5542-1 - по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч гривен с 1 января 2023 года;
- №5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях. Законопроект станет основой правового регулирования всего рынка финансвовых услуг;
- №5688 и 5689 - законопроекты, которые устанавливают налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.