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Кулеба: следующее заседание комиссии партнерства Украины и США пройдет в 2022

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 13:14
Кулеба: следующее заседание комиссии партнерства Украины и США пройдет в 2022 Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились регулярно проводить заседания Комиссии стратегического партнерства. Следующее пройдет в Украине в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Комиссия, заседание которой мы провели в Вашингтоне, не будет одноразовым мероприятием. Мы с госсекретарем договорились, что будем проводить заседания регулярно. Следующая встреча рабочих групп комиссии состоится уже в следующем году в Украину. Комиссия становится постоянно действующим форматом институционного взаимодействия Украины и США", - отметил Кулеба.

Напомним, на прошлом заседании Комиссии стратегического партнерства Украина и США подписали обновленную Хартию о партнерстве.

Ее ключевым аспектом является противодействие российской агрессии.

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Дмитрий Кулеба Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен
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