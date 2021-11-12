Кулеба: следующее заседание комиссии партнерства Украины и США пройдет в 2022
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились регулярно проводить заседания Комиссии стратегического партнерства. Следующее пройдет в Украине в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Комиссия, заседание которой мы провели в Вашингтоне, не будет одноразовым мероприятием. Мы с госсекретарем договорились, что будем проводить заседания регулярно. Следующая встреча рабочих групп комиссии состоится уже в следующем году в Украину. Комиссия становится постоянно действующим форматом институционного взаимодействия Украины и США", - отметил Кулеба.
Напомним, на прошлом заседании Комиссии стратегического партнерства Украина и США подписали обновленную Хартию о партнерстве.
Ее ключевым аспектом является противодействие российской агрессии.