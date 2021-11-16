Розглянуть економічні питання: Зеленський ініціював позачергове засідання Ради

У четвер, 18 листопада відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Його проведуть на вимогу президента Володимира Зеленського.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram.
На засіданні розглянуть важливі питання економіки та фінансів. На порядку денному такі законопроекти:
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен домовилися регулярно проводити засідання Комісії стратегічного партнерства.