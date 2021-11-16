Розглянуть економічні питання: Зеленський ініціював позачергове засідання Ради
Архівне фото: у четвер планується позачергове засідання ВР (Віталій Носач, РБК-Україна)
У четвер, 18 листопада відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Його проведуть на вимогу президента Володимира Зеленського.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram.
На засіданні розглянуть важливі питання економіки та фінансів. На порядку денному такі законопроекти:
- №5315 - про страхування;
- №5125 - про кредитні спілки. Проект закону продовжує реформу небанківського фінансового сектора;
- №5542-1 - щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тисяч гривень з 1 січня 2023 року;
- №5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії. Законопроект стане основою правового регулювання всього ринку фінансових послуг;
- №5688 та 5689 - законопроекти, які встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен домовилися регулярно проводити засідання Комісії стратегічного партнерства.