Рассмотрение закона об игорном бизнесе могут перенести из-за проверки НАПК

В комитет парламента поступило письмо от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о начале проверки законопроекта об игорном бизнесе. Если НАПК оперативно не предоставит заключение за один - два дня, рассмотрение законопроекта перенесут на другую пленарную неделю.

Об этом РБК-Украина сообщил глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Депутат отметил, что законопроект об игорном бизнесе был включен в повестку дня Верховной рады на этой неделе. Но пока будет длиться проверка парламент не сможет его рассмотреть. По закону, процедура проверки этого законопроекта НАПК может длиться до 10 дней.

Так, законопроект рассмотрят в этот четверг только при условии, если НАПК сможет проверить документ за один день.

"Если они сегодня не предоставят свое заключение, тогда это может задержать рассмотрение. В повестке дня он уже есть. Но пока мы не получим заключение, в зале не будем рассматривать. Например, перенесем на пятницу. Если не будет до пятницы, тогда только через неделю", - заявил Гетманцев.

По словам парламентария, вывод НАПК не сможет повлиять на содержание законопроекта. Если к документу будут существенные замечания, нардепы не смогут ничего исправить, ведь срок для подачи поправок уже исчерпан. В то же время, результаты проверки законопроекта повлияют на то, будут в зале голоса за законопроект.

"У нас нет такой процедуры как переписывать законопроект по обращению НАПК. Мы не для этого никаких процессуальных возможностей. А что они могут там обнаружить? Например, в силу того, что они там что-то обнаружат, что что-то не соответствует, тогда законопроект может быть отклонен", - добавил он.

В то же время, заместитель главы комитета Ярослав Железняк не исключил, что НАПК может найти в законопроекте коррупционные риски.

"На самом деле, это странная практика, когда НАПК дает свои заключения на законопроекты. И мы видели это буквально один раз в прошлом созыве. Но, окей, у них есть такое право. Мне кажется, что в таких важных вопросах, если мы потеряем 10 дней, но получим какой-то основательный комментарий, это лучше, чем принять какой-то закон, в котором найдутся коррупционные риски. Более того, мы их там видим откровенно. И в урегулировании, и в некоторых поправках. Поэтому давайте дождемся", - добавил Железняк.

Напомним, фракция "Слуга народа" провела заседание, в ходе которого рассмотрела закон об игральном бизнесе.

Кроме того, ранее сообщалось, что 18 июня Рада рассмотрит законопроект об игорном бизнесе во втором чтении.