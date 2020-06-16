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Рада может принять закон об игорном бизнесе уже в четверг

Новости » Политика     16.06.2020 - 12:53
Рада может принять закон об игорном бизнесе уже в четверг
Фото: игровые автоматы (unsplash.com)

При этом закон не будут рассматривать по спецпроцедуре

Верховная рада в четверг, 18 июня, рассмотрит законопроект об игорном бизнесе во втором чтении и может принять по нему решение. Нардепам придется рассматривать все поправки к нему.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики журнал Ярослав Железняк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проект готов к рассмотрению в зале на этой неделе.

"Насколько я видел, в четверг вечером его будут выносить в зал пленарного заседания на голосование", - заявил Железняк.

Он также добавил, что нардепам придется рассматривать все поправки к нему.

"Рассмотрение будет проходить по полной процедуре. Это не поправочный спам", - пояснил парламентарий.

Напомним, в понедельник парламентская фракция "Слуга народа" провела заседание, в ходе которого рассмотрела закон об игральном бизнесе.

Как писало РБК-Украина, в январе Рада приняла за основу в первом повторном чтении проект закона №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", за него проголосовали 260 нардепов.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Верховная Радаигорный бизнесЯрослав Железняк
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