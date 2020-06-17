Розгляд закону про гральний бізнес можуть перенести через перевірку НАЗК

До комітету парламенту надійшов лист від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про початок перевірки законопроекту про гральний бізнес. Якщо НАЗК оперативно не надасть висновок за один - два дні, розгляд законопроекту перенесуть на інший пленарний тиждень.

Про це РБК-Україна повідомив голова комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Депутат зазначив, що законопроект про гральний бізнес був включений до порядку денного Верховної ради на цьому тижні. Але поки триватиме перевірка парламент не зможе його розглянути. За законом, процедура перевірки цього законопроекту НАЗК може тривати до 10 днів.

Так, законопроект розглянуть в цей четвер тільки за умови, якщо НАЗК зможе перевірити документ за один день.

"Якщо вони сьогодні не нададуть свій висновок, тоді це може затримати розгляд. У порядку денному він вже є. Але поки ми не отримаємо висновок, в залі не будемо розглядати. Наприклад, перенесемо на п'ятницю. Якщо не буде до п'ятниці, тоді тільки через тиждень", - заявив Гетьманцев.

За словами парламентарія, висновок НАЗК не зможе вплинути на зміст законопроекту. Якщо до документу будуть суттєві зауваження, нардепи не зможуть нічого виправити, адже термін для подачі поправок вже вичерпано. У той же час, результати перевірки законопроекту вплинуть на те, чи будуть в залі голоси за законопроект.

"У нас немає такої процедури як переписувати законопроект за зверненням НАЗК. Ми не для цього ніяких процесуальних можливостей. А що вони можуть там знайти? Наприклад, через те, що вони там щось виявлять, що щось не відповідає, тоді законопроект може бути відхилений", - додав він.

У той же час, заступник голови комітету Ярослав Железняк не виключив, що НАЗК може знайти в законопроекті корупційні ризики.

"Насправді, це дивна практика, коли НАЗК дає свої висновки на законопроекти. І ми бачили це буквально один раз в минулому скликанні. Але, окей, у них є таке право. Мені здається, що в таких важливих питаннях, якщо ми втратимо 10 днів, але отримаємо якийсь грунтовний коментар, це краще, ніж прийняти якийсь закон, в якому знайдуться корупційні ризики. Щобільше, ми їх там бачимо відверто. І у врегулюванні, і в деяких поправках. Тому давайте дочекаємося", - додав він.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" провела засідання, в ході якого розглянула закон про гральний бізнес.

Крім того, раніше повідомлялося, що 18 червня Рада розгляне законопроект про гральний бізнес у другому читанні.