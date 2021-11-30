ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рассмотрение дела против НГЗ на 9,2 млрд сорвано: Николаевский апелляционный суд заминировали

Новина українською →
Николаев, Вторник 30 ноября 2021 18:42
Рассмотрение дела против НГЗ на 9,2 млрд сорвано: Николаевский апелляционный суд заминировали Фото: Николаевский апелляционный суд заминировали во время слушания дела по НГЗ (novosti-n.org)
Автор: Наталия Гурковская

30 ноября работа Николаевского апелляционного суда была заблокирована. Николаевской полиции поступило сообщение, что в здании суда заложено взрывное устройство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости-N".

При рассмотрении апелляционной жалобы Николаевского глиноземного завода на решение по иску общественной организации "Стоп Шлам" в зал вошли сотрудники полиции и объяснили, что здание суда заминировано.

В этой связи коллегия судей объявила перерыв. После этого собравшиеся покинули зал заседания, были эвакуированы все сотрудники и посетители. На место происшествия прибыли автомобили оперативных служб, а за ними взрывотехники, которые приступили к осмотру здания.

На НГЗ уверены, что это попытка сорвать заседание, ведь юридических аргументов у представителей "Стоп шлама" не осталось.

"Сегодня во время очередного заседания Николаевского апелляционного суда, которое идет к финалу, представители "Стоп шлам" сначала подали ряд абсолютно абсурдных ходатайств, затем требовали перерыв, а в итоге поступило сообщение о "заминировании" здания, чтобы таким образом перенести рассмотрение дела. Даже после трех уголовных производств, которые уже открыты в отношении учредителей "Стоп шлам" и их приспешников, рейдеры не боятся ответственности и готовы на новые преступления", - говорится на Facebook-странице НГЗ.

Накануне заседания стало известно, что материалы судебного дела были сфальсифицированы - к ним добавили документы уже после вынесения решения против НГЗ первой инстанцией.

Читайте РБК-Украина в Google News
НГЗ
NEWS
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
DAILY
"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора "Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны