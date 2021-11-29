Адвокатов "Стоп шлам" вместе с судьей обвинили в фальсификации материалов дела по НГЗ

По делу о взыскании с Николаевского глиноземного завода (НГЗ) 9,2 млрд грн морального ущерба в пользу ОО "Стоп шлам" появились новые подробности. Коллегия судей Николаевского апелляционного суда решила рассмотреть технический паспорт отходов НГЗ, на который в своем решении сослалась судья первой инстанции Ирина Боброва, но оказалось, что ни одна из сторон не подавала такой документ.

Отмечается также, что этот документ не рассматривался на заседании, а появился в деле после вынесения решения, когда дело уже передавали к апелляции.

"Представители ОО "Стоп шлам" не подавали паспорт отходов как дополнение ни к первому исковому заявлению, ни к уточненному. Документ не изучался, о чем свидетельствуют аудиозаписи заседаний, его не было по делу на время ознакомления сторон, но почему-то на него сослалась в своем решении в пользу псевдоактивистов судья Боброва, что может стать дополнительным доказательством согласованных действий судьи и ОО "Стоп шлам" и попыток скрыть следы фальсификаций", - заявил адвокат МГЗ Владимир Ващенко.

Юрист отмечает, что после того, как в своей апелляционной жалобе НГЗ акцентировал внимание на этом вопросе, произошло настоящее "чудо" и перед передачей дела к апелляции на обратной стороне совсем другого документа по делу появились уменьшенные ксерокопии нескольких страниц паспорта отходов.

"Сама информация по паспорту отходов не существенна для дела, но очень важно, что есть подтверждение того, что документа по делу не было, и его в очередной раз пытались сфальсифицировать и дополнить таким нелепым способом - уменьшенными ксерокопиями на обратной странице другого документа! Как, когда и кем это делалось должно выяснять следствие, которое ведется по действиям суда и ОО "Стоп шлам", - подчеркнул Ващенко.

Представители ОО "Стоп шлам" комментировать этот факт отказались, отметив, что они лишь исправляли технические неточности в персональных данных членов общественной организации.