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Розгляд справи проти МГЗ на 9,2 млрд зірвано: Миколаївський апеляційний суд замінували

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Миколаїв, Вівторок 30 листопада 2021 18:42
Розгляд справи проти МГЗ на 9,2 млрд зірвано: Миколаївський апеляційний суд замінували Фото: Миколаївський апеляційний суд замінували під час слухання справи щодо МГЗ (novosti-n.org)
Автор: Наталія Гурковська

30 листопада робота Миколаївського апеляційного суду була заблокована. Миколаївської поліції надійшло повідомлення, що у будівлі суду закладено вибуховий пристрій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости-N".

Під час розгляду апеляційної скарги Миколаївського глиноземного заводу на рішення за позовом громадської організації "Стоп Шлам" до зали увійшли співробітники поліції та пояснили, що будівля суду замінована.

У зв'язку з цим колегія суддів оголосила перерву. Після цього присутні залишили зал засідання, було евакуйовано всіх співробітників та відвідувачів. На місце події прибули автомобілі оперативних служб, а за ними вибухотехніки, які й приступили до огляду будівлі.

На МГЗ впевнені, що це спроба зірвати засідання, адже юридичних аргументів у представників "Стоп шламу" не залишилось

"Сьогодні під час чергового засідання Миколаївського апеляційного суду, яке йде до фіналу, представники "Стоп шлам" спочатку подали ряд абсолютно абсурдних клопотань, потім вимагали перерву, а у підсумку надійшло повідомлення про "замінування" будівлі, аби таким чином перенести розгляд справи. Навіть після трьох кримінальних проваджень, що вже відкриті стосовно засновників "Стоп шлам" та їхніх поплічників, рейдери не бояться відповідальності та готові на нові злочини", - йдеться на Facebook-сторінці МГЗ.

Напередодні засідання стало відомо, що матеріали судової справи було сфальсифіковано - до них додали документи вже після винесення рішення проти МГЗ першою інстанцією.

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