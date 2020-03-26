Рассмотрение дела Кожары отложили на завтра

Шевченковский райсуд Киева отложил рассмотрения дела Леонида Кожары на завтра, 27 марта. Об этом объявил председательствующий судья, передает корреспондент РБК-Украина.

Перенос судебного заседания по избранию меры пресечения бывшему министру иностранных дел Украины связан с просьбой адвоката дать время на ознакомление с результатами экспертиз. Также суд намерен допросить завтра жену Кожары Марину Козерод.

Отметим, Кожара подозревается в умышленном убийстве бывшего генерального директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, с которым дружил на протяжении многих лет. На сегодняшнем заседании суда защита Кожары зачитала заявление его жены о причастности к убийству Старицкого. По ее свидетельствам, перед смертью Старицкий взял в руки наградной пистолет Кожары, и Козерод пыталась отобрать оружие. На сегодняшнем суде адвокаты не раскрыли до конца, в чем проявляется ее причастность.

Напомним, Кожара был задержан вчера сотрудниками полиции Киевской области. Резонансный инцидент, который изначально расследовался как самоубийство, произошел в феврале в доме бывшего главы МИД в селе Чайки под Киевом.