Розгляд справи Кожари відклали на завтра

Шевченківський райсуд Києва відклав розгляд справи Леоніда Кожари на завтра, 27 березня. Про це оголосив головуючий суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

Перенесення судового засідання з обрання запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ України пов'язане з проханням адвоката дати час на ознайомлення з результатами експертиз. Також суд має намір допитати завтра дружину Кожари Марину Козерод.

Зазначимо, Кожара підозрюється в умисному вбивстві колишнього генерального директора телеканалу "Інтер" Сергія Старицького, з яким дружив протягом багатьох років. На сьогоднішньому засіданні суду захист Кожари зачитав заяву його дружини про причетність до вбивства Старицького. За її свідченнями, перед смертю Старицький взяв в руки нагородний пістолет Кожари, і Козерод намагалася відібрати зброю. На сьогоднішньому суді адвокати не розкрили до кінця, в чому проявляється її причетність.

Нагадаємо, Кожара був затриманий вчора співробітниками поліції Київської області. Резонансний інцидент, який спочатку розслідувався як самогубство, стався в лютому в будинку колишнього глави МЗС в селі Чайки під Києвом.