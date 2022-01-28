Рассмотрение апелляции по делу Порошенко перенесли на 11 февраля

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение дела бывшего президента Украины Петра Порошенко. Апелляции рассмотрят 11 февраля.
Об этом сообщили РБК-Украина в суде.
Также в суде назвали причину.
"Перенос (рассмотрения дела, - ред.) на 11 февраля из за того, что не поступили материалы из суда первой инстанции", - говорится в сообщении.
Отметим, Порошенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.
Печерский районный суд Киева ранее избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности:
Напомним, Государственное бюро расследований не исключает одновременный допрос Порошенко и нардепа Виктора Медведчука.
Отметим, допрос Порошенко запланирован на 31 января. ГБР уже вызвало бывшего президента.