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Розгляд апеляції у справі Порошенка перенесли на 11 лютого

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента України Петра Порошенка. Апеляції розглянуть 11 лютого.

Про це повідомили РБК-Україна в суді.

Також у суді назвали причину.

"Перенесення (розгляд справи, - ред.) на 11 лютого через те, що не надійшли матеріали із суду першої інстанції", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Порошенка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Печерський районний суд Києва раніше обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки:

  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право виїзду за кордон;
  • прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
  • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань не виключає одночасний допит Порошенка та нардепа Віктора Медведчука.

Зазначимо, допит Порошенка запланований на 31 січня. ДБР вже викликало колишнього президента.

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Петро Порошенко