Розгляд апеляції у справі Порошенка перенесли на 11 лютого

Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента України Петра Порошенка. Апеляції розглянуть 11 лютого.
Про це повідомили РБК-Україна в суді.
Також у суді назвали причину.
"Перенесення (розгляд справи, - ред.) на 11 лютого через те, що не надійшли матеріали із суду першої інстанції", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Порошенка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.
Печерський районний суд Києва раніше обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки:
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань не виключає одночасний допит Порошенка та нардепа Віктора Медведчука.
Зазначимо, допит Порошенка запланований на 31 січня. ДБР вже викликало колишнього президента.