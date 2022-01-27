В ГБР не исключают одновременный допрос Порошенко и Медведчука. Названо условие

Государственное бюро расследований не исключает одновременный допрос бывшего президента Петра Порошенко и нардепа Виктора Медведчука. Оба политика проходят подозреваемыми по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника по коммуникации ГБР Татьяны Сапьян на брифинге в Киеве .

Как пояснила Сапьян, в Уголовно-процессуальном кодексе Украины не предусмотрено такое понятие, как перекрестный допрос, но следователь может провести одновременный допрос подозреваемых. Однако сначала обоих подозреваемых должны допросить отдельно.

"Согласно УПК следователь имеет право провести одновременный допрос для выяснения причин разногласий в показаниях... Чтобы его провести, сначала нужно допросить Порошенко, а Медведчука уже допрашивали. Если появятся разногласия, то одновременный допрос не исключается", - сказала представитель ГБР.

Порошенко и Медведчук фигурируют в деле о государственной измене и финансировании терроризма. Как считает следствие, они причастны к организации поставок угля из ОРДЛО вместо его закупок в Южной Африке. В результате реализации этой схемы пророссийские боевики были профинансированы на минимум 200 млн гривен.