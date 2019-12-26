ГПУ опровергла информацию об увольнении руководителя следователей по МН17

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В ГПУ заявили, что остаются надежным партнером в расследовании этой авиакатастрофы

В Генеральной прокуратуре Украины опровергли информацию об увольнении руководителя следственной группы от Украины по делу об авиакатастрофе МН17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В частности, в ГПУ уточнили информацию о количестве прокуроров, работающих по этому делу.

"В международной следственной группы в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальной следственной группе - 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что процессуальное руководство в этом уголовном деле осуществляют сотрудники новосозданного Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"Во время принятия решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что ГПУ уволила руководителя следственной группы по МН17 от Украины и единого прокурора. Она также добавила, что соответствующую информацию она получила от нидерландских прокуроров.

Как писало ранее РБК-Украина, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что из более 1,3 тыс. прокуроров ГПУ после переаттестации должности сохранят 610 прокуроров. Им предложили перейти в Офис генерального прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17.