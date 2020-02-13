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Нидерланды отклонили запрос России по фигурантам дела МН17

Новости » Политика     13.02.2020 - 09:43
Нидерланды отклонили запрос России по фигурантам дела МН17
Фото: катастрофа МН17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Россия отправила запрос еще в октябре 2019 года

Нидерланды отклонили предложение России передать ей уголовное преследование трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Об этом сообщает RFERL.

Как отмечается, Россия отправила запрос еще в октябре 2019 года.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландской властью уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание", - говорится в письме министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.

Грапперхаус заявил, что суд над подозреваемыми "является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников".

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года.

В июне 2019 года Совместная следственная группа по делу о катастрофе малазийского Boeing объявила имена четырех подозреваемых. Это бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых в причастности к катастрофе MH17 захотел присоединиться к судебному процессу в Гааге. Скорее всего всего речь шла об Олеге Пулатове.

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