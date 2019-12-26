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ГПУ уволила руководителя следственной группы по МН17 от Украины

Новости » Политика     26.12.2019 - 16:07
ГПУ уволила руководителя следственной группы по МН17 от Украины
Иллюстративное фото (flickr.com/jeroenakkermans)

Из-за данной ситуации в Украину прилетал глава Совместной следственной группы

Генеральная прокуратура уволила руководителя украинской следственной группы по делу о катастрофе МН17. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, ГПУ уволила руководителя следственной группы по МН17 от Украины и единого прокурора. Она также добавила, что соответствующую информацию она получила от нидерландских прокуроров.

"Фред Вестербеке, глава международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель", - отметила Сарган.

ГПУ уволила руководителя следственной группы по МН17 от Украины

Отметим, по словам генпрокурора Руслана Рябошапки из более 1,3 тыс. прокуроров ГПУ после переаттестации должности сохранят 610 прокуроров. Кроме того, им предложили перейти в Офис генерального прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17.

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