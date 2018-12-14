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Вубух у Фастові: в облгазі спростовують витік

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 21:31
Вубух у Фастові: в облгазі спростовують витік
Фото: вибух у Фастові (facebook.com/ДСНС)

Для розслідування вибуху у Фастові створено комісію

Під час обстеження місця вибуху у будинку в Фастові Київської області витоку газу не виявили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київоблгазу".

Зазначається, що через 10 хвилин після вибуху у п’ятиповерховому будинку в Фастові співробітники "Київоблгазу" обстежили зовнішнє газове обладнання.

"Пошкоджень не виявлено. Співробітники ПАТ "Київоблгаз" оглянули газові колодязі та під’їзди сусідніх житлових будинків - витоки та вибухи газу відсутні", - зазначили у прес-службі, таким чином спростувавши витік побутового газу.

Вубух у Фастові: в облгазі спростовують витік

Нагадаємо, внаслідок вибуху у Фастові пошкоджено 27 квартир. 70 мешканців п'ятиповерхового будинку, який було зруйновано внаслідок вибуху, було евакуйовано. 

Зазначимо, 14 грудня 2018 року близько 9:15 ранку у Фастові за адресою вулиця Садова, 10 стався вибух у п’ятиповерховому будинку. За попередніми даними одна людина постраждала та перебуває в лікарні, двох людей розшукують. На місці подій працюють представники ДСНС, поліції та місцеві органи влади, які з’ясовують причину вибуху. Працівниками державної служби із надзвичайних ситуацій проводяться роботи по розбору завалів та пошуку людей.

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