Расследованием терактов в Новой Зеландии займется королевская комиссия

В связи с "важнейшим общественным значением" расследование двойного терракта в Новой Зеландии уполномочена провести королевская следственная комиссия. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что королевская комиссия по расследованию формируется в Новой Зеландии в чрезвычайных случаях. В нее войдут представители спецслужб, полиции, а также специалисты таможни и миграционной службы. Им предстоит выяснить, каким образом преступник смог совершить атаку и где он добыл оружие, а также определить роль служб безопасности в случившемся.

"Важно выяснить все детали, чтобы понять, как этот террористический акт произошел и как мы могли остановить его", - подчеркнула Ардерн.

Ранее вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что предполагаемый исполнитель теракта в мечети в городе Крайстчерче австралиец Брентон Таррант получит пожизненный срок.

Напомним, число погибших при теракте в Новой Зеландии, который произошел 15 марта, достигло 49 человек, пострадали около 48 человек.

Так, по данным полиции, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой.