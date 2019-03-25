Розслідуванням терактів у Новій Зеландії займеться королівська комісія

У зв'язку з "найважливішим суспільним значенням" розслідування подвійного теракту в Новій Зеландії уповноважена провести королевська слідча комісія. Про це заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що королівська комісія з розслідування формується в Новій Зеландії в надзвичайних випадках. До неї увійдуть представники спецслужб, поліції, а також фахівці митниці та міграційної служби. Їм належить з'ясувати, яким чином злочинець зміг зробити атаку і де він здобув зброю, а також визначити роль служб безпеки в те, що трапилося.

"Важливо з'ясувати всі деталі, щоб зрозуміти, як цей терористичний акт стався і як ми могли зупинити його", - підкреслила Ардерна.

Раніше віце-прем'єр Новій Зеландії Уїнстон Пітерс заявив, що ймовірний виконавець теракту в мечеті в місті Крайстчерчі австралієць Брентон Таррант отримає довічний термін.

Нагадаємо, число загиблих при теракті в Новій Зеландії, який відбувся 15 березня, досягла 49 осіб, постраждали близько 48 осіб.

Так, за даними поліції, одним із стрільців був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував в мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.