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Напавшему на мечети в Новой Зеландии пообещали пожизненный срок

Новости » Общество    22.03.2019 - 13:25
Напавшему на мечети в Новой Зеландии пообещали пожизненный срок
Фото: место происшествия (скрин видео youtube.com/Fox News)

В стране сейчас проходит самое крупное в истории расследование

Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что предполагаемый исполнитель теракта в мечети в городе Крайстчерче австралиец Брентон Таррант получит пожизненный срок. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

По словам Питерса, в Новой Зеландии проходит самое крупное в истории страны расследование.

"В прошлую пятницу в Новой Зеландии люди, которые пошли в мечети, чтобы совершить пятничную молитву, подверглись трусливому нападению. С этого момента террорист будет подчиняться законам Новой Зеландии и проведет остаток своей жизни в одиночной камере", - заявил он.

Отметим, что смертная казнь в стране отсутствует. Для особо опасных преступников в Новой Зеландии действует т.н. "гуманная тюрьма" в Окленде.

Напомним, число погибших при теракте в Новой Зеландии, который произошел 15 марта, достигло 49 человек, пострадали около 48 человек.

Так, по данным полиции, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой.

Добавим, полиция Новой Зеландии предъявила обвинения первому подозреваемому в теракте.

Кроме того, после теракта в Новой Зеландии ввели запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны. 

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