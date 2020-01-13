Розслідування вбивства сина Соболєва доручили Нацполіції

Фото: місце стрільби (kiev.informator.ua)

Також була змінена група прокурорів у даному виробництві

Офіс генерального прокурора доручив головному слідчому управлінню Національної поліції здійснення досудового розслідування за фактом убивства 3-річного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що також була змінена група прокурорів. Надалі процесуальне керівництво у цьому виробництві здійснюватиме Офіс Генерального прокурора.

Раніше РБК-Україна писало, що депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв заявив, що звернувся до генпрокурора з проханням відреагувати на його запит передати справу про вбивство сина в Головне слідче управління Нацполиции.

Нагадаємо, 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у Києві відбулося замах на депутата В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті обстрілу загинув його малолітній син.

Пізніше Шевченківський районний суд взяв під варту без права застави Андрія Лаврегу - підозрюваного в замаху на вбивство Соболєва.