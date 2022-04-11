Расследование Польши заявило о причастности России к Смоленской катастрофе

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spidersweb .

По словам главы подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, бывшего министра национальной обороны Польши Антония Мацеревича, следствие уже установило точное место и время взрыва.

Отмечается, что взрыв произошел на расстоянии 100 метров до березы, при том, что в местности не было никаких высоких деревьев или препятствий. Также были найдены следы взрывчатки на 190 элементах самолета Ту-154М.

Британская лаборатория, со своей стороны, подтвердила наличие тротила и других соединений в 89 из 238 исследованных образцов. Более того, были обнаружены избыточные количества алюминия относительно кремния, что подтверждает термобарический взрыв оксида этилена.

Как отметил бывший министр, Россия затрудняла доступ к фрагментам самолета, технической документации и записям из кабины еще с начала расследования. Следователи до сих пор не увидели оригинальной записи регистраторов полета, части деталей и документов с военного аэродрома "Смоленск-Северный".

Смоленская трагедия. Что известно: