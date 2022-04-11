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Розслідування Польщі заявило про причетність Росії до Смоленської катастрофи

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Понеділок 11 квітня 2022 17:44
Розслідування Польщі заявило про причетність Росії до Смоленської катастрофи Фото: розслідування Польщі заявила про причетність Росії до Смоленської катастрофи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними розслідування Польщі, причиною Смоленської авіакатастрофи став вибух у лівому крилі літака. До загибелі президента Леха Качинського причетна Російська Федерація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spidersweb.

За словами голови підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, колишнього міністра національної оборони Польщі Антонія Мацеревича, слідство вже встановило точне місце й час вибуху.

Зазначається, що вибух стався на відстані 100 метрів до берези, при тому, що у місцевості не було жодних високих дерев або ж перешкод. Також були знайдені сліди вибухівки на 190 елементах літака Ту-154М.

Британська лабораторія, зі свого боку, підтвердила наявність тротилу й інших сполук у 89 із 238 досліджених зразків. Щобільше, були виявлені надлишкові кількості алюмінію щодо кремнію, що підтверджує термобаричний вибух оксиду етилену.

Як відзначив колишній міністр, Росія ускладнювала доступ до фрагментів літака, технічної документації й записів з кабіни ще з початку розслідування. Слідчі досі не побачили оригінального запису реєстраторів польоту, частини деталей й документів з військового аеродрому "Смоленськ-Північний".

Смоленська трагедія. Що відомо:

  • авіакатастрофа сталася 10 квітня 2010 року під Смоленського неподалік від військового аеродрому "Смоленськ-Північний";
  • на борту літака перебувала делегація Польщі й особисто президент Лех Качинський;
  • внаслідок авіакатастрофи загинули 96 людей;
  • попередній звіт розслідування від 2011 року був визнаний недійсним. Ще тоді підкомісія заявила про те, що літак розбився через контрольоване зближення з землею;
  • Мацеревич переконаний у тому, що звіт фальшивий й був зроблений під політичним тиском.
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