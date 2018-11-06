Расследование в отношении Омеляна завершено, - САП

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина/Виталий Носач)

Материалы дела передали Омеляну и его защитникам для ознакомления, после этого будет назначено заседание суда

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор САП Валентин Мусияка.

По его словам, в суд дело передадут тогда, когда сторона обвинения и его защита ознакомятся с материалами уголовного производства.

"Расследование уголовного производства закончено. О передаче в суд, то все зависит от того, как скоро сторона защиты ознакомится с материалами. Все зависит от желания стороны защиты. Если будет реальное злоупотребление со стороны защиты, тогда есть полномочия об ограничении сроков ознакомления с материалами", - сказал Мусияка.

Фото: инфографика изучения детективами НАБУ доходов Омеляна (nabu.gov.ua)

Напомним, в сентябре 2018 года НАБУ объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, Омелян, который с 2000 года работает на госслужбе, за последние восемнадцать лет получил 2,17 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы лишь в период с 2008 года по 26.04.2015 составили не менее 3, 45 млн гривен. Расследование против Омеляна началось еще в октябре 2017 года.

Впоследствии Владимир Омелян опроверг выдвинутые против него обвинения. По его словам, дом, в котором живет его семья, он арендует, а BMW, которым пользуется министр, принадлежит его брату.