Розслідування щодо Омеляна завершено, - САП

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)

Матеріали справи передали Омеляну та його захисникам для ознайомлення, після цього буде призначено засідання суду

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка.

За його словами, до суду справу передадуть тоді, коли сторона обвинувачення та його захист ознайомляться із матеріалами кримінального провадження.

"Розслідування кримінального провадження закінчено. Про передачу до суду, то все залежить від того, як скоро сторона захисту ознайомиться з матеріалами.Все залежить від бажання сторони захисту. Якщо буде реальне зловживання з боку сторони захисту, тоді є повноваження про обмеження строків ознайомлення з матеріалами", - сказав Мусіяка.

Фото: інфографіка вивчення детективами НАБУ доходів Омеляна (nabu.gov.ua)

Нагадаємо, у вересні 2018 року НАБУ оголосило міністру інфраструктури Володимиру Омеляну підозру в незаконному збагаченні та приховуванні доходів. За даними слідства, Омелян, який з 2000 року працює на держслужбі, за останні вісімнадцять років отримав 2,17 млн ​​гривень офіційного доходу, тоді як його витрати лише в період з 2008 року по 26.04.2015 склали не менше 3, 45 млн гривень. Розслідування проти Омеляна почалося ще в жовтні 2017 року.

Згодом Володимир Омелян спростував висунуті проти нього звинувачення. За його словами, будинок, в якому живе його родина, він орендує, а BMW, яким користується міністр, належить його брату.