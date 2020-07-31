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Катастрофа МАУ: Иран готов провести следующий раунд переговоров в октябре

Киев, Пятница 31 июля 2020 21:53
Катастрофа МАУ: Иран готов провести следующий раунд переговоров в октябре
Фото: Мохсен Бахарванд (twitter.com/ShaistaLameh)
Автор: Игорь Литвиненко

Иран готов к сотрудничеству по урегулированию вопросов катастрофы МАУ

Иран готов провести следующий раунд переговоров относительно урегулированию вопросов связанных с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в октябре в Тегеране. Также иранская сторона выразила готовность взять на себя обязательства по выплатам компенсаций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Соответствующее заявление сделал глава иранской делегации на переговорах по вопросам катастрофы самолета МАУ Мохсеном Бахарвандом на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Он (Бахарванд - ред.) подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбивание украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплате необходимых компенсаций", - сообщили в МИД.

Отмечается, что стороны договорились поддерживать коммуникацию по полному выполнению достигнутых накануне договоренностей.

Напомним, накануне в Киеве завершились переговоры с Ираном, на которых стороны достигло трех договоренностей.

Также РБК-Украина писало, что Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв катастрофы МАУ.

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