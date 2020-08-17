На розслідування катастрофи МАУ може піти 5 років, - Єнін

Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Точних термінів закінчення розслідування у МЗС не дають

Розслідування катастрофи рейсу Міжнародних авіаліній України в Ірані може затягнутися на 5 років. При цьому поки точних прогнозів, коли може закінчитися розслідування у Міністерстві закордонних справ України не дають.

Про це в інтерв'ю "Цензор.Немає" заявив заступник глави МЗС Євген Єнін.

За його словами, терміни розслідування справи будуть залежати від політичний волі іранської сторони.

"Якщо ми подивимося на аналогічну практику розслідування інших авіаційних катастроф, згадаємо, наприклад, ситуацію зі збиванням над Чорним морем російського літака, на борту якого перебували громадяни Росії та Ізраїлю, процес врегулювання тривав близько 2 років. Якщо ми говоримо про можливості використання міжнародних судів, то там нижня планка починається з позначки 5 років", - зазначив Єнін.

Нагадаємо, в кінці липня у Києві відбувся перший раунд переговорів з іранською стороною, на якій Іран висловив готовність виплатити компенсації за збитий літак МАУ.

Наступний раунд переговорів запланований на жовтень.

При цьому повідомлялося, що Україна має три варіанти дій, якщо Іран відмовиться від співпраці у справі МАУ, одним з яких є звернення в Міжнародний суд ООН.

Зазначимо, 8 січня 2020 року літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ був збитий двома іранськими ракетами під час вильоту з аеропорту Тегерана. На борту літака перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто з них не вижив. Іран стверджує, що літак був уражений ракетами із-за людської помилки.