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Расследование по делу нардепа Мялика завершено: его передают в суд

Автор: Олег Черныш

Государственное бюро расследований (ГБР) передает в суд дело против депутата Виктора Мялика. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 100 млн гривен.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ГБР.

"По делу Мялика завершено досудебное расследование и ознакомление с материалами. Обвинительный акт передается в суд", - сообщил он.

Напомним, подозрение Мялику объявили в конце марта. По данным правоохранителей, он занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

В июне суд отказался отменить подозрение нардепу за уклонение от уплаты налогов.

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