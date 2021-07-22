Расследование о COVID: Белый дом разочарован отказом Китая сотрудничать с ВОЗ

Администрация Байдена отметила важность изучения теории относительно того, что COVID-19 мог вытечь из китайской лаборатории, которую Америка, со своей стороны, частично финансирует.

Заместитель министра национальной комиссии здравоохранения Китая Цзэн Исинь, со своей стороны, отметил, что предложение ВОЗ "игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке". По его словам, страна не может предоставить все данные лаборатории из-за их конфиденциальности.

Пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки отмечает, что отказ Китая является не только безответственным, но и опасным.