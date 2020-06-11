О чем рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции: главное

Премьер-министр Украины отчитался по итогам 100 дней работы Кабинета министров. Глава правительства рассказал о ситуации с коронавирусом, сотрудничестве с МВФ, состоянии экономики, реформе децентрализации. Все подробности и основные заявления премьера - в материале РБК-Украина.

Борьба с коронавирусом

Во время пресс-конференции Денис Шмыгаль заявил, что Украине удалось избежать критической ситуации с COVID-19. Благодаря вовремя введенным карантинным ограничениям, распространение инфекции в течение трех месяцев шло по умеренному сценарию, хотя угроза все еще остается актуальной для украинцев.

По мнению премьера, рост заболеваемости в последние дни связан с несоблюдением противоэпидемических правил. При этом Кабмин в ближайшее время не будет изменять систему управления карантином.

Однако Шмыгаль отметил, что если в критическом количестве областей (более 10) число инфицированных продолжит увеличиваться, правительство может усилить карантин по всей стране.

Окончательное решение об открытии детских лагерей этим летом Кабмин примет после получения данных от Минздрава. Сам премьер-министр настороженно относится к данному вопросу. Он заявил, что лично выступает против открытия лагерей, т.к. дети могут заразиться и принести болезнь в семью.

Децентрализация

Глава Кабмина ожидает, что реформа децентрализации будет самой успешной в Украине и даст толчок для для территориального и административного развития общин.

На данный момент сформирован перспективный план общин Украины, продолжается дискуссия по формированию районов. В частности, план образования районов будет рассматриваться на внеочередном заседании правительства 12 июня.

На брифинге премьер рассказал, что процесс децентрализации планируется завершить в текущем году - реформа закончится местными выборами.

Проведение выборов в местные органы власти должно состояться осенью 2020 года. В ходе пресс-конференции Денис Шмыгаль отметил, что выборы могут перенести только в случае введения тотального ограничительного режима из-за ситуации с коронавирусом.

Кредит МВФ

Премьер-министр рассказал о достигнутых результатах сотрудничества с Международным валютным фондом. Так, МВФ утвердил кредитную программу для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на полтора года.

Глава правительства отметил, что несмотря на экономический кризис и пандемию COVID-19, Валютный фонд предоставит финансовую помощь по упрощенной программе Stand-by со стандартными условиями без необходимости проведения сложных государственных реформ.

Первый транш кредита МВФ на 2,1 млрд долларов Украина получит в течение нескольких дней. Средства будут направлены непосредственно в госбюджет.

По словам премьера, в ближайшие несколько месяцев для экономики Украины нет критических угроз. Шмыгаль прогнозирует улучшение ситуации с третьего квартала. "Мы имеем макропрогнозы развития экономики Украины. Так же имеем прогноз от МВФ, мы с третьего квартала ожидаем рост экономики", - сказал глава правительства.

Минские переговоры и подача воды в Крым

По заявлению Дениса Шмыгаля, правительство активно участвует в минском процессе. Впервые за прошедшие пять лет представители Кабмина привлечены к переговорам в Трехсторонней контактной групп. После утверждения нового состава украинской делегации соруководителем ТКГ назначен один из вице-премьеров.

Во время пресс-конференции главе Кабмина задали вопрос о возобновлении водоснабжения в оккупированном Крыму. Премьер отметил, что правительство Украины обеспокоено недостатком воды на полуострове, но эта тема не стоит на повестке дня Кабмина. По словам Шмыгаля, данная проблема связана с невыполнением своих обязательств оккупационными властями РФ.

Нулевое декларирование

Денис Шмыгаль рассказал, что уже в этом году правительство планирует ввести в Украине однократное (нулевое) декларирование доходов.

В такой декларации физлица должны будут отобразить все активы, находящиеся в частной собственности (валютные ценности, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства и др.). При этом источники происхождения и стоимость задекларированных активов можно указывать на свое усмотрение.

О руководстве МВД

Глава Кабмина считает, что на сегодня Министерство внутренних дел и все его структурные подразделения обеспечивают стабильность в Украине. Глава МВД Арсен Аваков демонстрирует успешное управление ведомством.

Кроме того Денис Шмыгаль отметил, что после отчета Авакова в Раде в связи с событиями в Кагарлыке и Броварах, депутаты не высказали замечаний. "Поэтому в кризисной ситуации я понимаю, что нам нельзя размениваться на какие-то политические вещи. Аваков в управлении кризисом демонстрирует хороший опыт и хорошие качества", - подчеркнул премьер.

О своей отставке

Премьер-министр во время брифинга назвал условия своей возможной отставки. Денис Шмыгаль заявил, что планирует уйти с поста главы Кабмина, если не оправдает надежд украинского народа.

"По поводу того, когда я уйду в отставку - когда я не оправдаю надежды украинцев", - отметил премьер.

Ранее Верховная рада отправила на доработку программу деятельности правительства, которая могла бы предоставить Кабмину годовой иммунитет.

Напомним, 12 июня Кабинет министров проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос об утверждении планов образования районов в части реформы децентрализации.