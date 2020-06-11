Про що розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції: головне

Прем'єр-міністр України відзвітував за підсумками 100 днів роботи Кабінету міністрів. Глава уряду розповів про ситуацію з коронавірусом, співробітництво з МВФ, стан економіки, реформу децентралізації. Всі подробиці та основні заяви прем'єра - в матеріалі РБК-Україна.

Боротьба з коронавірусом

Під час прес-конференції Денис Шмигаль заявив, що Україні вдалося уникнути критичної ситуації з COVID-19. Завдяки вчасно введенням карантинним обмеженням, поширення інфекції протягом трьох місяців йшло за помірним сценарієм, хоча загроза все ще залишається актуальною для українців.

На думку прем'єра, збільшення захворюваності в останні дні пов'язано з недотриманням протиепідемічних правил. При цьому Кабмін найближчим часом не буде змінювати систему управління карантином.

Однак Шмигаль зазначив, що якщо в критичній кількості областей (понад 10) число інфікованих зростатиме, уряд може посити карантин по всій країні.

Остаточне рішення про відкриття дитячих таборів цього літа Кабмін прийме після отримання даних від Міністерства охорони здоров'я. Сам прем'єр-міністр насторожено ставиться до цього питання. Він заявив, що особисто виступає проти відкриття таборів, тому що діти можуть заразитися і принести хворобу в сім'ю.

Децентралізація

Глава Кабміну очікує, що реформа децентралізації буде найуспішнішою в Україні і дасть поштовх для для територіального та адміністративного розвитку громад.

На даний момент сформований перспективний план громад України, триває дискусія щодо формування районів. Зокрема, план утворення районів буде розглядатися на позачерговому засіданні уряду 12 червня.

На брифінгу прем'єр розповів, що процес децентралізації планується завершити в поточному році - реформа закінчиться місцевими виборами.

Проведення виборів до місцевих органів влади має відбутися восени 2020 року. В ході прес-конференції Денис Шмигаль зазначив, що вибори можуть перенести тільки в разі введення тотального обмежувального режиму через ситуацію з коронавірусом.

Кредит МВФ

Прем'єр-міністр розповів про досягнуті результати співпраці з Міжнародним валютним фондом. Так, МВФ затвердив кредитну програму для України в розмірі 5 млрд доларів строком на півтора року.

Глава уряду зазначив, що незважаючи на економічну кризу і пандемію COVID-19, Валютний фонд надасть фінансову допомогу за спрощеною програмою Stand-by зі стандартними умовами без проведення складних державних реформ.

Перший транш кредиту МВФ на 2,1 млрд доларів Україна отримає протягом декількох днів. Кошти будуть спрямовані безпосередньо до Державного бюджету.

За словами прем'єра, в найближчі кілька місяців для економіки України немає критичних загроз. Шмигаль прогнозує поліпшення ситуації вже з третього кварталу. "Ми маємо макропрогнози розвитку економіки України. Так само маємо прогноз від МВФ, ми з третього кварталу очікуємо зростання економіки", - сказав глава уряду.

Мінські переговори і подача води в Крим

За заявою Дениса Шмигаля, уряд бере активну участь в мінському процесі. Вперше за минулі п'ять років представники Кабміну залучені до переговорів в Тристоронній контактній групі. Після затвердження нового складу української делегації співкерівником ТКГ призначений один з віце-прем'єрів.

Під час прес-конференції главі Кабміну задали питання про відновлення водопостачання в окупованому Криму. Прем'єр зазначив, що уряд України стурбований нестачею води на півострові, але ця тема не стоїть на порядку денному Кабміну. За словами Шмигаля, дана проблема пов'язана з невиконанням своїх зобов'язань окупаційною владою РФ.

Нульове декларування

Денис Шмигаль розповів, що вже в цьому році уряд планує ввести в Україні одноразове (нульове) декларування доходів.

У такій декларації фізособи повинні будуть відобразити всі активи, що знаходяться в приватній власності (валютні цінності, цінні папери, рухоме і нерухоме майно, об'єкти незавершеного будівництва та ін.). При цьому джерела походження і вартість задекларованих активів можна вказувати на свій розсуд.

Про керівництво МВС

Глава Кабміну вважає, що на сьогодні Міністерство внутрішніх справ і всі його структурні підрозділи забезпечують стабільність в Україні. Глава МВС Арсен Аваков демонструє успішне управління відомством.

Крім того Денис Шмигаль зазначив, що після звіту Авакова в Раді у зв'язку з подіями в Кагарлику і Броварах, депутати не висловили зауважень. "Тому в кризовій ситуації я розумію, що нам не можна розмінюватися на якісь політичні речі. Аваков в управлінні кризою демонструє хороший досвід і хороші якості", - підкреслив прем'єр.

Про свою відставку

Прем'єр-міністр під час брифінгу назвав умови своєї можливої ​​відставки. Денис Шмигаль заявив, що планує піти з поста глави Кабміну, якщо не виправдає надій українського народу.

"З приводу того, коли я піду у відставку - коли я не виправдаю надії українців", - зазначив прем'єр.

Раніше Верховна рада відправила на доопрацювання програму діяльності уряду, яка могла б надати Кабміну річний імунітет.

Нагадаємо, 12 червня Кабінет міністрів проведе позачергове засідання, на якому розглянуть питання про затвердження планів освіти районів в частині реформи децентралізації.