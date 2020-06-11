ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство завтра проведет внеочередное заседание: что будут рассматривать

Новости » Политика     11.06.2020 - 14:39
Правительство завтра проведет внеочередное заседание: что будут рассматривать
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер отметил, что вопрос об открытии КПВВ на Донбассе прорабатывается профильными Министерствами

В пятницу, 12 июня, Кабинет министров Украины соберется на внеочередное заседание. На нем планируется рассмотреть вопрос об утверждении планов образования районов в части реформы административно-территориального устройства Украины.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил в ответ на вопрос РБК-Украина в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.

"В эту пятницу мы планируем провести внеочередное заседание правительства, на котором мы планируем рассмотреть и утвердить как раз план районов, план образования районов в части реформы административно-территориального устройства Украины", - ответил премьер.

По его словам, вопрос открытия КПВВ на Донбассе прорабатывается профильными Министерствами.

"Остальные вопросы, если будут подготовлены и вынесены. Мы их рассмотрим. Вопрос об открытии КПВВ рассматривается и прорабатывается профильными Министерствами. И возможно, будет рассматриваться... На сегодня - пока что вопрос один: утверждение планов деления на районы", - отметил он.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что реформа децентрализации закончится местными выборами.

Кроме того, Шмыгаль анонсировал, что изменения в Конституцию в части децентрализации власти будут готовы до июля.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь