Расширенные переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в расширенном формате завершились. Лимузин американского лидера ожидает его возле резиденции, где проходит саммит. В ближайшее время начнется пресс-конференция Путина.
Об этом сообщила корреспондент CNN Кейтлан Коллинз.
По ее словам, переговоры между США и Россией в расширенном составе завершились. "Ожидалось, что у них будет две более продолжительная встреча в этом формате, но официальный представитель Белого дома заявил, что в итоге это была одна встреча", - уточнила она.
Президент США покинул виллу Ла-Грандж, где проходила встреча с Путиным. Байден сел в лимузин и отъехал от резиденции. Он улыбался и перед тем, как сеть в машину поднял большой палец правой руки вверх.
Напомним, переговоры Байдена и Путина в узком составе завершились в 16:19. Кроме двух президентов, в них участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Затем лидеры США и РФ продолжили встречу в расширенном составе. К ним присоединились другие члены американской и российской делегаций.
Как писало РБК-Украина, после переговоров Байден и Путин не будут проводить совместной пресс-конференции, а встретятся с журналистами отдельно. Россия настаивала на том, чтобы совместная пресс-конференция состоялась, но Белый дом отказался.