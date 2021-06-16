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Расширенные переговоры Путина и Байдена завершились

Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в расширенном формате завершились. Лимузин американского лидера ожидает его возле резиденции, где проходит саммит. В ближайшее время начнется пресс-конференция Путина.

Об этом сообщила корреспондент CNN Кейтлан Коллинз.

По ее словам, переговоры между США и Россией в расширенном составе завершились. "Ожидалось, что у них будет две более продолжительная встреча в этом формате, но официальный представитель Белого дома заявил, что в итоге это была одна встреча", - уточнила она.

Президент США покинул виллу Ла-Грандж, где проходила встреча с Путиным. Байден сел в лимузин и отъехал от резиденции. Он улыбался и перед тем, как сеть в машину поднял большой палец правой руки вверх.

Напомним, переговоры Байдена и Путина в узком составе завершились в 16:19. Кроме двух президентов, в них участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Затем лидеры США и РФ продолжили встречу в расширенном составе. К ним присоединились другие члены американской и российской делегаций.

Как писало РБК-Украина, после переговоров Байден и Путин не будут проводить совместной пресс-конференции, а встретятся с журналистами отдельно. Россия настаивала на том, чтобы совместная пресс-конференция состоялась, но Белый дом отказался.

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