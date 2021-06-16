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Розширені переговори Путіна і Байдена завершилися

Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна в розширеному форматі завершилися. Лімузин американського лідера очікує його біля резиденції, де проходить саміт. Найближчим часом розпочнеться прес-конференція Путіна.

Про це повідомила кореспондент CNN Кейтлан Коллінз.

За її словами, переговори між США і Росією в розширеному складі завершилися. "Очікувалося, що у них буде дві більш тривала зустріч в цьому форматі, але офіційний представник Білого дому заявив, що в результаті це була одна зустріч", - уточнила вона.

Президент США покинув віллу Ла-Грандж, де проходила зустріч з Путіним. Байден сів в лімузин і від'їхав від резиденції. Він посміхався і перед тим, як мережу в машину підняв великий палець правої руки вгору.

Нагадаємо, переговори Байдена і Путіна у вузькому складі завершилися о 16:19. Крім двох президентів, в них брали участь держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Потім лідери США і РФ продовжили зустріч в розширеному складі. До них приєдналися інші члени американської та російської делегацій.

Як писало РБК-Україна, після переговорів Байден і Путін не будуть проводити спільну прес-конференції, а зустрінуться з журналістами окремо. Росія наполягала на тому, щоб спільна прес-конференція відбулася, але Білий дім відмовився.

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Володимир ПутінДжозеф БайденСамітЖенева