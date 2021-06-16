Розширені переговори Путіна і Байдена завершилися

Переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна в розширеному форматі завершилися . Лімузин американського лідера очікує його біля резиденції, де проходить саміт. Найближчим часом розпочнеться прес-конференція Путіна.

За її словами, переговори між США і Росією в розширеному складі завершилися. "Очікувалося, що у них буде дві більш тривала зустріч в цьому форматі, але офіційний представник Білого дому заявив, що в результаті це була одна зустріч", - уточнила вона.

Президент США покинув віллу Ла-Грандж, де проходила зустріч з Путіним. Байден сів в лімузин і від'їхав від резиденції. Він посміхався і перед тим, як мережу в машину підняв великий палець правої руки вгору.