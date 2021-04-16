Розширення Росією агресії може принести проблеми всім у Європі, - Зеленський

Розширення Росією військової агресії проти України може принести тільки нові страждання та проблеми всім на європейському континенті. Тому не в інтересах країн Європи допустити новий напад РФ на Україну.

Про це в інтерв'ю La Repubblica сказав президент України Володимир Зеленський, текст якого оприлюднено на сайті Офісу президента.

Президент зазначив, що на східному кордоні України і в окупованому Криму Росія розмістила близько 80 тисяч військових, до яких слід додати ще тридцять тисяч проросійських бойовиків та офіційних військових РФ на Донбасі.

"Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використати за прямим призначенням, як цього бажатиме Москва. Розширення війни може принести тільки нові страждання та проблеми всім, і ніхто не отримає від того користі", - наголосив Зеленський.