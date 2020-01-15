Розшифровку чорних скриньок збитого літака МАУ почнуть 20 січня

Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

До 19 січня Україні планують передати останки жертв катастрофи

Розшифровка чорних скриньок пасажирського Boeing "Міжнародних авіаліній України", збитого під Тегераном, розпочнеться в Києві 20 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет ТСН.

За словами директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувина, зараз вирішується питання доставки чорних скриньок на територію України.

Він також додав, що 15 січня в країну прибуде глава авіаційних властей Ірану.



Також Рувін розповів про продовження роботи над упізнанням останків жертв катастрофи літака. За його словами, іранська влада поставили завдання передати останки українській стороні до 19 січня.



Нагадаємо, вчора Бюро дослідження і аналізу безпеки цивільної авіації Франції заявило, що Іран поки не звертався до Франції з приводу передачі чорних ящиків збитого українського літака для подальшої розшифровки.

Раніше офіційний представник Верховного суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїлі заявив, що чорні ящики збитого українського літака будуть відправлені до Франції. Крім того, стало відомо, що Іран створить спеціальну структуру для розслідування авіакатастрофи літака української компанії МАУ.